Сильные пробки около Черного моря возникли 5 июля в Краснодарском крае

На Черноморском побережье активно продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России отправились в отпуск к курортам Краснодарского края на автомобилях.

Днем 5 июля, на трассе М-4 «Дон» образовалась сильная пробка в районе села Хребтового. По данным сервиса «Яндекс Карты», она растянулась на 7,5 км. На это расстояние у водителей уходит более 30 минут.

В Архипо-Осиповке по направлению к Джубге пробка растянулась на 6,6 км, занимая у водителей 40 минут.

Перед Новомихайловским в сторону Джубги образовался дорожный затор на 7,6 км, который займет у автомобилистов около 1 часа.

Кроме того, затруднено движение на трассе А-146 перед Ильским в сторону Краснодара.

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