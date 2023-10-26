Сильные пробки образовались в центре Краснодара из-за ливня

Долгожданный дождь в краевой столице начался днем 26 октября. Осадки ожидаемо повлияли на движение автомобилей.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 13:00, уровень пробок в Краснодаре достиг 6 баллов из 10. Больше всего, движение автомобилей затруднено в центре Краснодара, на улицах: Северной, Красной, Мира, Передовой, Спортивной, МОПР, Садовой, Школьной, Ялтинской, Колхозной, Рашпилевской и Зиповской.

Также сильные пробки образовались на улицах: Уральской, Старокубанской, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы и Российской.

По прогнозу «Яндекса», дождь в Краснодаре будет идти до конца суток 26 октября. В предыдущий ливень в краевом центре был в июле.

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