Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сильные пробки образовались в центре Краснодара из-за ливня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-probki-obrazovalis-v-tsentre-krasnodara-iz-za-livnya
Сильные пробки образовались в центре Краснодара из-за ливня
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

Долгожданный дождь в краевой столице начался днем 26 октября. Осадки ожидаемо повлияли на движение автомобилей.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 13:00, уровень пробок в Краснодаре достиг 6 баллов из 10. Больше всего, движение автомобилей затруднено в центре Краснодара, на улицах: Северной, Красной, Мира, Передовой, Спортивной, МОПР, Садовой, Школьной, Ялтинской, Колхозной, Рашпилевской и Зиповской.

Также сильные пробки образовались на улицах: Уральской, Старокубанской, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы и Российской.

По прогнозу «Яндекса», дождь в Краснодаре будет идти до конца суток 26 октября. В предыдущий ливень в краевом центре был в июле.

Читайте также: ливни с грозой и градом ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае. По прогнозу синоптиков, погода на Кубани резко ухудшится 26 октября в 15:00-17:00.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях