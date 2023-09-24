Сильные пробки образовались на трассах в сторону Краснодара по пути с моря

Серьезные заторы на федеральных автодорогах по направлению с Черноморского побережья появились вечером 24 сентября.

По данным сервиса «Яндекс Карты», на трассе М-4 «Дон» между Архипо-Осиповкой и Краснодаром образовалось сразу пять пробок:

перед Тешебсом протяженностью 1,3 км; от Гебиусских водопадов почти до Горского протяженностью 12 км; перед Дефановкой протяженностью 2,6 км; в районе Молдавановки протяженность 3,5 км; между Горячим Ключом и Саратовской протяженностью почти 1 км.

По навигатору на 18:00, время в пути от Архипо-Осиповки до Краснодара составит почти 5 часов при расстоянии в 130 км.

В районе Джубги от Лермонтово начинается затор протяженностью 4,4 км. На трассе А-146 в сторону Краснодара образовалось несколько пробок. Самая крупная из них от Октябрьского до Ильского протяженность 9,5 км. Кроме того, заторы перед Жемчужным (1,8 км) и перед Нижнебаканской (1,2 км).

На трассе А-289 серьезный затор появился между Новомышастовской и Марьянской — более 5 км.

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