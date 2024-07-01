Сильные пробки образовались 1 июля на трассах к морю в Краснодарском крае

Днем 1 июля на двух федеральных автодорогах в региона появились серьезные дорожные заторы.

Так, на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка около Горячего Ключа протяженностью около 9 км. Проехать это расстояние можно за 1,5 часа. Также затор появился в самом городе на улице Ярославского. Там стоят автомобилисты, пытающиеся объехать пробку на трассе.

Кроме того, на М-4 «Дон» образовалась пробка около села Хребтового.

На трассе А-146 серьезный затор протяженностью около 9 км появился около станицы Северской. Этот участок можно проехать за 40 минут. Также движение затруднено перед станицей Нижнебаканской.

Читайте также: более 1000 автомобилей 1 июля стоят в пробках перед Крымским мостом. В первый день июля перед самым длинным мостом Европы, соединяющим Краснодарский край с Крымом, собрались внушительные автомобильные заторы.