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Сильные дожди с грозой обрушатся 6 марта на Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-s-grozoj-obrushatsya-6-marta-na-sochi
Сильные дожди с грозой обрушатся 6 марта на Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Все городские службы уже перешли на усиленный режим работы.

По данным синоптиков, на территории курорта 6 марта ожидается местами сильный дождь с грозой. Также усилится ветер. Его порывы будут достигать 15-18 м/с.

Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не парковать машины под рекламными щитами и деревьями. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефону 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в горах Сочи 5 и 6 марта будет лавиноопасно.

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