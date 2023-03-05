Сильные дожди с грозой обрушатся 6 марта на Сочи

Все городские службы уже перешли на усиленный режим работы.

По данным синоптиков, на территории курорта 6 марта ожидается местами сильный дождь с грозой. Также усилится ветер. Его порывы будут достигать 15-18 м/с.

Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не парковать машины под рекламными щитами и деревьями. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефону 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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