Сильные дожди с грозой обрушатся 6 марта на Сочи
Общество
05.03.2023 12:46
Все городские службы уже перешли на усиленный режим работы.
По данным синоптиков, на территории курорта 6 марта ожидается местами сильный дождь с грозой. Также усилится ветер. Его порывы будут достигать 15-18 м/с.
Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не парковать машины под рекламными щитами и деревьями. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефону 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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