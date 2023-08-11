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Сильные дожди с грозами ожидаются в Сочи в ближайшие сутки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-s-grozami-ozhidayutsya-v-sochi-v-blizhajshie-sutki
Сильные дожди с грозами ожидаются в Сочи в ближайшие сутки
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По прогнозу синоптиков, ночью и утром 12 августа в отдельных районах города-курорта пройдут ливни с грозами.

В связи с непогодой в Сочи объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям курорта рекомендовали внимательно следить за изменениями погоды, соблюдать все необходимые меры предосторожности и на время отказаться от отдыха у воды.

По поручению мэра Сочи все городские службы работают в усиленном режиме. Оперштаб контролирует ситуацию в городе. При возникновении ЧС нужно звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 12 августа включительно действует штормовое предупреждение по непогоде. В регионе ожидаются ливни с градом, грозой и шквалистым усилением ветра.

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