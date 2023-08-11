Сильные дожди с грозами ожидаются в Сочи в ближайшие сутки

По прогнозу синоптиков, ночью и утром 12 августа в отдельных районах города-курорта пройдут ливни с грозами.

В связи с непогодой в Сочи объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям курорта рекомендовали внимательно следить за изменениями погоды, соблюдать все необходимые меры предосторожности и на время отказаться от отдыха у воды.

По поручению мэра Сочи все городские службы работают в усиленном режиме. Оперштаб контролирует ситуацию в городе. При возникновении ЧС нужно звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 12 августа включительно действует штормовое предупреждение по непогоде. В регионе ожидаются ливни с градом, грозой и шквалистым усилением ветра.