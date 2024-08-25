Сильные дожди с грозами 26 августа обрушатся на Сочи

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде в Сочи.

По данным синоптиков, в течение суток 26 августа в Сочи и на Федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-17 м/с. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. На малых реках возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селей малого объема.

Кроме того, 26 августа на участке Черноморского побережья Магри — Веселое прогнозируются смерчи над морем.

Жителей и гостей Сочи просят быть внимательными, соблюдать правила безопасности, при появлении смерчей необходимо покинуть пляжи и укрыться в здании, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.