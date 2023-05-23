Сильные дожди с градом ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что в ближайшие дни сильные осадки пройдут в европейской части РФ, в том числе на юге страны.

«Наиболее значимые осадки пройдут в Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Северного Кавказа. Дожди также ожидают Новгородскую, Псковскую и Ленинградскую области», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что на юге страны помимо дождей прогнозируют град. Из-за этого фермерам нужно принять меры для защиты урожая, сообщает ТАСС.

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