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Сильные дожди с градом ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-s-gradom-ozhidayutsya-v-blizhajshie-dni-v-krasnodarskom-krae
Сильные дожди с градом ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Крымского района

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что в ближайшие дни сильные осадки пройдут в европейской части РФ, в том числе на юге страны.

«Наиболее значимые осадки пройдут в Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Северного Кавказа. Дожди также ожидают Новгородскую, Псковскую и Ленинградскую области», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что на юге страны помимо дождей прогнозируют град. Из-за этого фермерам нужно принять меры для защиты урожая, сообщает ТАСС.

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