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Сильные дожди с градом и смерчи ожидаются в Краснодарском крае в ближайшие дни

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-s-gradom-i-smerchi-ozhidayutsya-v-krasnodarskom-krae-v-blizhajshie-dni
Сильные дожди с градом и смерчи ожидаются в Краснодарском крае в ближайшие дни
Фото PublicDomainPictures, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, погода на Кубани резко изменится уже днем 1 сентября.

До 4 сентября в регионе ожидаются сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В течение суток 3 и 4 сентября в отдельных районах края пройдет сильный ливень.

Кроме того, 2, 3 и 4 сентября на Черноморском побережье от Анапы до Сочи будет опасность формирования смерчей над морем.

В связи с прогнозируемой непогодой на Кубани объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендовали в ближайшие дни внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать все необходимые меры безопасности во время отдыха на природе, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: сильная засуха распространилась на Черноморское побережье и повредила урожай винограда. Ранее ее зафиксировали в Динском, Крымском, Тимашевском, Гулькевичском, Усть-Лабинском, Староминском, Кавказском, Кущевском, Ленинградском, Отрадненском и Тбилисском районах.

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