Сильные дожди с градом и смерчи ожидаются в Краснодарском крае в ближайшие дни

По прогнозу синоптиков, погода на Кубани резко изменится уже днем 1 сентября.

До 4 сентября в регионе ожидаются сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В течение суток 3 и 4 сентября в отдельных районах края пройдет сильный ливень.

Кроме того, 2, 3 и 4 сентября на Черноморском побережье от Анапы до Сочи будет опасность формирования смерчей над морем.

В связи с прогнозируемой непогодой на Кубани объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендовали в ближайшие дни внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать все необходимые меры безопасности во время отдыха на природе, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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