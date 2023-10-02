Сильные дожди с градом и грозой ожидаются в Краснодарском крае 3 октября

По прогнозу синоптиков, во вторник в регионе будет переменная облачность, местами пройдут осадки.

В южных районах Кубани ожидаются ливни с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Ветер северный 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с. Днем потеплеет до +20…25 °С, а ночью похолодает до +10…15 °С. В горах днем +14…19 °С, ночью +7…12 °С.

На Черноморском побережье будет переменная облачность, без сильных осадков. Кратковременные дожди пройдут на участке от Джубги до Сочи. Днем температура воздуха поднимется до +24…26 °С, а ночью опустится до +13…18 °С.

В Краснодаре 3 октября будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Днем потеплеет до +23…25 °С, ночью похолодает до +12…14 °С.

В связи с прогнозируемой непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей призвали быть осторожнее и внимательнее в ближайшие сутки, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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