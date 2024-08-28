Сильные дожди ожидаются в последние три дня лета в Краснодарском крае

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде на территории Краснодарского края.

По данным синоптиков, утром и до конца суток 29 августа, а также 30 и 31 августа местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-23 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ЕДДС Краснодара, в краевой столице в последние три дня августа также ожидаются сильные осадки и ветер, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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