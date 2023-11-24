Сильные дожди ожидаются к вечеру 24 ноября в Крымском районе

Об этом сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

По его словам, в муниципалитете прогнозируются обильные осадки. Особенно сильный дождь ждут в Нижнебаканском сельском поселении.

«По прогнозу дождь усилится после 17:00 и будет очень интенсивно идти в течение двух часов. В районе до 27 ноября действует режим повышенной готовности», — написал в своем Telegram-канале Сергей Лесь.

Он также добавил, что в Крымском районе мобилизованы силы ГО и ЧС, усилены бригады, которые отвечают за электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также работают специалисты сферы ЖКХ. Сотрудники ГО и ЧС продолжают круглосуточно следить за уровнем воды в реках Крымского района.

За уровнем воды в реках наблюдает автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации «Эмерсит».