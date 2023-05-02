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Сильные дожди ожидаются 2 мая в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-ozhidayutsya-2-maya-v-krasnodarskom-krae
Сильные дожди ожидаются 2 мая в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Крымского района

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 2 мая в Краснодарском крае, исключая Сочи, весь день будут идти сильные дожди, ливни с грозами. Ветер местами усилится до 22 м/с.

«Это приведет к повышению уровня воды в реке Кубань. В Адыгее аналогичная погода. В Ростовской области прогнозируется сильный дождь», — сказал Роман Вильфанд.

В центральной части России по ночам температура опустится до 1-4 градусов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение о сильных дождях с грозой и градом объявили 28 апреля в Краснодарском крае. Его продлили до 1 мая.

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