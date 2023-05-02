Сильные дожди ожидаются 2 мая в Краснодарском крае
Общество
02.05.2023 07:00
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, 2 мая в Краснодарском крае, исключая Сочи, весь день будут идти сильные дожди, ливни с грозами. Ветер местами усилится до 22 м/с.
«Это приведет к повышению уровня воды в реке Кубань. В Адыгее аналогичная погода. В Ростовской области прогнозируется сильный дождь», — сказал Роман Вильфанд.
В центральной части России по ночам температура опустится до 1-4 градусов, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение о сильных дождях с грозой и градом объявили 28 апреля в Краснодарском крае. Его продлили до 1 мая.