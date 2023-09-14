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Сильные дожди ожидаются 14 сентября в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-ozhidayutsya-14-sentyabrya-v-krasnodarskom-krae
Сильные дожди ожидаются 14 сентября в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае

По данным синоптиков, с 15:00-17:00 14 сентября и до конца суток, а также 15 и 16 сентября местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-25м/с.

Жителям и гостям региона рекомендовали в ближайшие дни внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать все необходимые меры безопасности во время отдыха на природе. При возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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