Сильные дожди ожидаются 14 сентября в Краснодарском крае

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае

По данным синоптиков, с 15:00-17:00 14 сентября и до конца суток, а также 15 и 16 сентября местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-25м/с.

Жителям и гостям региона рекомендовали в ближайшие дни внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать все необходимые меры безопасности во время отдыха на природе. При возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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