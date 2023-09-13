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Штормовое предупреждение из-за смерчей объявили в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-smerchej-obyavili-v-sochi
Штормовое предупреждение из-за смерчей объявили в Сочи
Кадр видео instagram.com/sochi_detka

В период с 8:00 –10:00 и до конца суток 13 сентября на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над Черным морем.

Сочинцев и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности. При появлении смерча следует покинуть пляж и укрыться в помещении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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