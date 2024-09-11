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Сильные дожди обрушатся с 12 сентября на Краснодарский край

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-obrushatsya-s-12-sentyabrya-na-krasnodarskij-kraj
Сильные дожди обрушатся с 12 сентября на Краснодарский край
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Погода в Краснодарском крае испортится на ближайшие несколько дней.

По данным синоптиков, во второй половине дня и до конца суток 12 сентября, а также 13 сентября, ночью и утром 14 сентября местами регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-23 м/с, сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края в Telegram.

Жителей и гостей Кубани просят соблюдать меры безопасности.

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