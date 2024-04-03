Сильные дожди обрушатся на Кубань вечером 3 апреля
Общество
03.04.2024 17:26
В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение о непогоде
По данным Краснодарского гидрометцентра, 3 апреля до конца суток, а также ночью 4 апреля местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с.
На территории региона возможны ЧС и происшествия, связанные с затоплением и подтоплением территорий, нарушением работы ливневок, а также сходом оползней, сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края в Telegram.
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