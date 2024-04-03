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Сильные дожди обрушатся на Кубань вечером 3 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-obrushatsya-na-kuban-vecherom-3-aprelya
Сильные дожди обрушатся на Кубань вечером 3 апреля
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение о непогоде

По данным Краснодарского гидрометцентра, 3 апреля до конца суток, а также ночью 4 апреля местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с.

На территории региона возможны ЧС и происшествия, связанные с затоплением и подтоплением территорий, нарушением работы ливневок, а также сходом оползней, сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края в Telegram.

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