Сильные дожди и ветер ожидаются в Сочи

Сильный дождь и усиление юго-восточного ветра с порывами 15-17 м/с ожидаются на курорте 8 января. Также в горах поргнозируют сильный мокрый снег.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. На крупных реках круглосуточно действуют гидрологические датчики, отслеживающие уровень воды.

Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 и 9 января на Кубани прогнозируют сильные дожди, местами со снегом, грозы и усиление ветра до 20-25 м/с. В горах Кубани и Адыгеи выше 1,5 тыс. м будет лавиноопасно.