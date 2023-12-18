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Сильные дожди и подтопления ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-i-podtopleniya-ozhidayutsya-v-blizhajshie-dni-v-krasnodarskom-krae
Сильные дожди и подтопления ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По прогнозу синоптиков, ливни на Кубани будут идти 18 и 19 декабря. Ночью и утром в отдельных районах выпадет мокрый снег.

В связи с сильными осадками, в ближайшие дни ожидается подъем уровней в горных реках Геленджика, Горячего Ключа, Туапсинского, Северского районов, а также в некоторых других муниципалитетах. Местами вода достигнет неблагоприятных отметок.

Из-за ухудшения погоды в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей Кубани призвали в ближайшие дни внимательно следить за изменением погодных условий и соблюдать все необходимые меры безопасности. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112 или 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: резкое потепление ожидается в Краснодарском крае на этой неделе. На выходных на Кубани выпал сильный снег, который принес циклон «Ваня». Однако уже к середине недели погода в регионе заметно улучшится.

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