Резкое потепление ожидается в Краснодарском крае на этой неделе

На выходных на Кубани выпал сильный снег, который принес циклон «Ваня». Однако уже к середине недели погода в регионе заметно улучшится.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на юг страны снова начнет поступать воздух, который хорошо прогрелся в теплых странах. Осадки перейдут в небольшие дожди, а температура воздуха превысит климатическую норму.

В Краснодарском крае и Крыму на этой неделе потеплеет до +11…16 °С, а в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях — до +6…11 °С, сообщает центр погоды «Фобос».

По данным сервиса «Яндекс погода», в Краснодарском крае резко потеплеет уже 20 декабря. Температура воздуха на уровне +15 °С в дневные часы сохранится до выходных.

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