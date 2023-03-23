Сильные дожди и подъем уровня рек ожидаются в Краснодарском крае
Общество
23.03.2023 20:42
По прогнозам синоптиков, дожди в нескольких районах Кубани и в Адыгее начнутся в ночь на 24 марта и будут идти до конца суток.
В отдельных районах края прогнозируют сильные дожди и грозы, в горах ожидаются дожди с мокрым снегом.
Ночью температура воздуха составит от +5 °C до +10 °C, днем столбики термометров поднимутся до +15 °C. Местами — до +20 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Из-за осадков на реках в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Курганинском и Белореченском районах, а также в Адыгее ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.
МЧС рекомендует соблюдать осторожность. В случае ЧС необходимо звонить 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», дожди на Кубани будут идти до конца недели.
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