Сильные дожди и подъем уровня рек ожидаются в Краснодарском крае

По прогнозам синоптиков, дожди в нескольких районах Кубани и в Адыгее начнутся в ночь на 24 марта и будут идти до конца суток.

В отдельных районах края прогнозируют сильные дожди и грозы, в горах ожидаются дожди с мокрым снегом.

Ночью температура воздуха составит от +5 °C до +10 °C, днем столбики термометров поднимутся до +15 °C. Местами — до +20 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Из-за осадков на реках в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Курганинском и Белореченском районах, а также в Адыгее ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

МЧС рекомендует соблюдать осторожность. В случае ЧС необходимо звонить 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дожди на Кубани будут идти до конца недели.