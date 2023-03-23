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Сильные дожди и подъем уровня рек ожидаются в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-i-podem-urovnya-rek-ozhidayutsya-v-krasnodarskom-krae
Сильные дожди и подъем уровня рек ожидаются в Краснодарском крае
Фото pexels.com

По прогнозам синоптиков, дожди в нескольких районах Кубани и в Адыгее начнутся в ночь на 24 марта и будут идти до конца суток.

В отдельных районах края прогнозируют сильные дожди и грозы, в горах ожидаются дожди с мокрым снегом.

Ночью температура воздуха составит от +5 °C до +10 °C, днем столбики термометров поднимутся до +15 °C. Местами — до +20 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Из-за осадков на реках в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Курганинском и  Белореченском районах, а также в Адыгее ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

МЧС рекомендует соблюдать осторожность. В случае ЧС необходимо звонить 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дожди на Кубани будут идти до конца недели.

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