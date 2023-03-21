Синоптики: дожди на Кубани будут идти до конца недели

По данным метеорологов, на юге России установился циклонический тип циркуляции воздушных масс.

В связи с этим дождливая погода, которая пришла в минувшие выходные в Краснодарский край и Адыгею, сохранится до конца недели. Температура воздуха при этом будет немногим ниже климатической нормы.

«Температура воздуха будет на 1-3 градуса ниже средних многолетних значений. Сохраняется вероятность появления местами туманов», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в Сочи при кратковременных осадках температура не поднимется выше 10-12 градусов тепла. Но к выходным воздух прогреется до 15 градусов, сообщает ТАСС.