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Синоптики: дожди на Кубани будут идти до конца недели

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-dozhdi-na-kubani-budut-idti-do-kontsa-nedeli
Синоптики: дожди на Кубани будут идти до конца недели
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным метеорологов, на юге России установился циклонический тип циркуляции воздушных масс.

В связи с этим дождливая погода, которая пришла в минувшие выходные в Краснодарский край и Адыгею, сохранится до конца недели. Температура воздуха при этом будет немногим ниже климатической нормы.

«Температура воздуха будет на 1-3 градуса ниже средних многолетних значений. Сохраняется вероятность появления местами туманов», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в Сочи при кратковременных осадках температура не поднимется выше 10-12 градусов тепла. Но к выходным воздух прогреется до 15 градусов, сообщает ТАСС.

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