Сильные дожди и мокрый снег в горах ожидаются 8 мая в Краснодарском крае

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 7 мая в отдельных районах края ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с.

Днем воздух на Черноморском побережье прогреется до 22 градусов, в горах днем будет не теплее 15 градусов. В Краснодаре ожидается кратковременный дождь, гроза, воздух днем прогреется до 17-19 градусов.

До конца суток 8 мая в крае будет облачно. Временами дождь, местами сильный, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. В высокогорьях пройдет дождь с мокрым снегом.

В Новороссийске ночью 8 мая скорость ветра будет достигать 29 м/с, днем — 21-26 м/с. На Черноморском побережье 8 и 9 мая температура воздуха днем составит от 13 до 17 градусов, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.