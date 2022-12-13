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Сильные дожди и грозы ожидаются в Сочи 13–14 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-i-grozy-ozhidayutsya-v-sochi-13-14-dekabrya
Сильные дожди и грозы ожидаются в Сочи 13–14 декабря
Фото пресс-службы администрации Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил перевести все службы города в усиленный режим работы.

По прогнозам синоптиков, сильные осадки начнутся уже вечером 13 декабря и продолжатся до конца дня 14 декабря.

«Сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дождь с мокрым снегом прогнозируется в первой половине недели в Краснодарском крае.

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