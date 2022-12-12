Дождь с мокрым снегом прогнозируется в первой половине недели в Краснодарском крае
Общество
12.12.2022 07:38
Об этом 12 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По данным метеорологов, в связи с выходом южного циклона на всей европейской территории России в первой половине недели ожидаются сильные осадки. Так, в Краснодарском крае прогнозируются сильные дожди и мокрый снег, в Крыму — сильный дождь. Во многих регионах ожидается метель с сильным ветром, а также снег и гололедица.
«Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость. Также из-за непогоды будут сужаться дороги», — цитирует главу Гидрометцентра России ТАСС.
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