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Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-40-rejsov-zaderzhany-i-otmeneny-v-aeroportah-moskvy-iz-za-snegopada
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада
Фото MooreProtectionWien, pixabay.com

Свыше 40 рейсов на 14:00 11 декабря оказались задержаны или отменены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания». Утром их было порядка 60.

За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, городские службы работают в режиме повышенной готовности. С 15:00 11 декабря до 9:00 12 декабря в Москве объявлено штормовое предупреждение об опасной погоде из-за сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и ледяного дождя.

В аэропорту Домодедово к 14:00 задержан 21 рейс, во Внуково задержаны 6 рейсов, 5 отменены, в Шереметьево задержаны 8 рейсов, 4 отменены.

Поезда и экспресс-автобусы компании «Аэроэкспресс» ходят в аэропорты по расписанию, несмотря на снегопад.

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