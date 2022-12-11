Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада
Общество
11.12.2022 14:30
Свыше 40 рейсов на 14:00 11 декабря оказались задержаны или отменены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания». Утром их было порядка 60.
За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, городские службы работают в режиме повышенной готовности. С 15:00 11 декабря до 9:00 12 декабря в Москве объявлено штормовое предупреждение об опасной погоде из-за сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и ледяного дождя.
В аэропорту Домодедово к 14:00 задержан 21 рейс, во Внуково задержаны 6 рейсов, 5 отменены, в Шереметьево задержаны 8 рейсов, 4 отменены.
Поезда и экспресс-автобусы компании «Аэроэкспресс» ходят в аэропорты по расписанию, несмотря на снегопад.
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