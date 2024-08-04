Сильнейшие команды по дворовому футболу выявили в Краснодарском крае

В финальных соревнованиях всекубанского турнира на Кубок губернатора Краснодарского края определили лучшие команды в старшей возрастной группе.

В старшей возрастной группе победила команда из Геленджика. Второе место заняла команда из Сочи. На третьем месте — команды «СШ Старт» из Ейского района.

По словам министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафима Тимченко, в этом году в турнире участвовали 300 тыс. ребят из всех районов Кубани.

«Финальные соревнования собрали 18 команд. Поздравляю призеров, победителей и их тренеров», — цитирует Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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