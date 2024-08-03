Летняя юношеская спартакиада по регби началась в Краснодаре

Открыла спартакиаду 3 августа игра между командами Пензенской области и Санкт-Петербурга. Она прошла на стадионе «Динамо». Там же состоится финал.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отметил, что соревнования по регби на стадионе «Динамо» проводятся впервые после реконструкции.

«Они являются отборочными для формирования юношеской сборной России. Кубанские спортсмены традиционно демонстрируют хорошие результаты в данном виде спорта. В нашем регионе регби занимается свыше 2,3 тыс. человек, в том числе более 800 спортсменов на базе 10 отделений в муниципалитетах», — сказал Власов.

В спартакиаде участвуют 12 сильнейших юношеских сборных из разных регионов РФ. В первый день турнира команды проведут по три матча на групповой стадии. После пройдут четвертьфинальные поединки.

Полуфинал и финал намечены на 4 августа.

Спартакиада — это крупнейшее спортивное событие для школьников и студентов. Она проходит раз в четыре года. В этом году соревнования проходят с 1 июля по 31 августа в разных городах России. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Екатеринбург. Программа включает в себя 50 спортивных дисциплин, в том числе 37 олимпийских.

В настоящее время Кубань занимает четвертое место в общекомандном зачете среди сборных субъектов с населением свыше 2 млн человек. Ближайшие соперники — Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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