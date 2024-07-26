Краснодарский край третий раз подряд победил на Всероссийской летней универсиаде

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанских студентов с победой на соревнованиях в Башкортостане.

По словам главы региона, в сборную Кубани вошли студенты КубГУ, КГУФКСТ и Армавирского государственного педагогического университета — всего 242 спортсмена. Они вывели сборную на первое место Всероссийской летней универсиады.

«Поздравляю ребят с убедительной победой! В очередной раз наша молодежь показала высокий уровень подготовки и спортивный характер», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Всероссийская летняя универсиада длилась два месяца. В крупнейших соревнованиях среди студентов страны приняли участие порядка 4 тыс. человек. Они состязались в 14 видах спорта, в том числе самбо, бокс, дзюдо, регби-7, легкая атлетика, плавание, борьба и другие.

Среди вузов в четвертый раз подряд победила команда Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, набрав 986 очков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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