Легкоатлеты КубГУ стали лучшими среди студентов России

Кубанские спортсмены одержали убедительную победу на Всероссийской универсиаде. В ней участвовали 350 студентов из 33 высших учебных заведений страны.

Золотой медалист универсиады Илья Гончаренко, бывший футболист, в легкой атлетике уже семь лет. Его основная дисциплина ― бег на короткие дистанции. К тренировкам подходит основательно. Сегодня его ждала разминка и силовая нагрузка.

«Тренировки проходят шесть раз в неделю. Если мы говорим о сборах, тренировки достигают 2-3 раз в день на протяжении семи дней», ― рассказывает член команды по легкой атлетике КубГУ Илья Гончаренко.

Спортсмены участвуют в забегах на короткие дистанции от 60 до 800 м и длинные 1,5 и 3 км. Также прыгают в высоту и с шестом.

«В легкую атлетику входят и технические виды спорта. Одно из них ― метание спортивных снарядов. Мне доверили самый легкий. Этот диск весит около 1 кг. Задача ― закинуть его как можно дальше и при этом не выходить из круга. Удалось кинуть диск на 15 м», ― сообщает корреспондент Дарья Остапец.

Еще одна победительница универсиады Анастасия Кузнецова метнула в два раза дальше. Основной ее снаряд ― молот. Весит он 4 кг. Летит на расстояние около 60 м.

«Помимо того, что идет работа с телом, есть еще и работа с головой. Ищешь какие-то ошибки. Чтобы их решить, нужно развиваться дальше. Помимо этого всего, мне еще нравится красота этого вида спорта ― связь с балетом, здесь есть что-то плавное, как танец», ― делится член команды по легкой атлетике КубГУ Анастасия Кузнецова.

На IX Всероссийской летней универсиаде в Уфе команда кубанского вуза выиграла восемь золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых наград. Они заработали 1 тыс. 612 очков. Это лучший результат.

«Мы не просто оказались первыми, мы опередили второй вуз, а второй вуз ― это Российский университет спорта, это главный физкультурный вуз страны. Почти на 400 очков опередили. Это колоссальный отрыв», ― отмечает ректор КубГУ Михаил Астапов.

Главный тренер команды также довольна результатом.

«Таких чудес, какие были на этих соревнованиях, у меня в жизни можно пересчитать по пальцам одной руки. Это было невероятно. Я очень довольна ребятами», ― говорит главный тренер по легкой атлетике КубГУ Александра Голубева.

Кубок Универсиады уже занял почетное место в холле вуза. Праздновать победу времени нет, так как впереди самый главный старт года ― чемпионат России. Он пройдет уже в августе.

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