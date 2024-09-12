Сильнейшая активность Солнца: пик магнитной бури ожидается ночью 13 сентября

Магнитная буря, начавшаяся 12 сентября около 11:00, продолжает усиливаться. К середине дня она достигла уровня G2 по 5-балльной шкале геомагнитных возмущений.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на Солнце зарегистрировали первую почти за месяц вспышку высшего балла X. Это событие вписывается в общий тренд по росту солнечной активности, наблюдающийся в последние дни. Пик солнечной вспышки зафиксировали 12 сентября в 12:43.

Однако ученые не ожидают какого-либо воздействия от данного события на Землю. В этот раз почти полностью исключена возможность прихода к Земле плазмы или частиц от взрыва, отметили специалисты.

При этом геомагнитная активность 12 сентября находится на существенно возмущенном уровне в связи с приходом к Земле облаков плазмы от более ранних взрывов на Солнце, сказал Леус .

«Пик возмущений ожидается ближайшей ночью, когда к Земле придут основные массы вещества. Окончание магнитных бурь ожидается в пятницу в середине дня», — написал Михаил Леус в Telegram.

Метеозависимым медики в это время советуют наладить водный режим, увеличив потребление жидкости, не пренебрегать прогулками на свежем воздухе в прохладные часы, витаминами, правильным питанием и умеренными спортивными нагрузками.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ученый Богачев рассказал, что 10 сентября облако плазмы достигнет Земли.