Сильная жара ожидается в ближайшие дни на Черноморском побережье Краснодарского края

По данным Краснодарского ЦГМС, 18 и 19 августа на побережье Черного моря от Анапы до Сочи будет очень жарко. Столбики термометров в эти дни поднимутся до опасных отметок — +37 °С.

В связи с прогнозируемой жарой на Черноморском побережье объявили экстренное предупреждение.

Во время зноя людям советуют носить светлую воздухонепроницаемую одежду из натуральных тканей и головные уборы. Передвигаться советуют не спеша и больше находиться в тени. На улицу советуют выходить только утром и вечером.

Рекомендуется пить больше воды и воздержаться от употребления спиртного. Людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, призвали воздержаться от выходов на улицу без острой необходимости.

При возникновении ЧС нужно звонить по телефону 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае продолжает властвовать антициклон, сохраняющий изнурительную жару. Дождей в ближайшие дни в регионе не ожидается.