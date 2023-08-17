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Сильная жара ожидается в ближайшие дни на Черноморском побережье Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-blizhajshie-dni-na-chernomorskom-poberezhe-krasnodarskogo-kraya
Сильная жара ожидается в ближайшие дни на Черноморском побережье Краснодарского края
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

По данным Краснодарского ЦГМС, 18 и 19 августа на побережье Черного моря от Анапы до Сочи будет очень жарко. Столбики термометров в эти дни поднимутся до опасных отметок — +37 °С.

В связи с прогнозируемой жарой на Черноморском побережье объявили экстренное предупреждение.

Во время зноя людям советуют носить светлую воздухонепроницаемую одежду из натуральных тканей и головные уборы. Передвигаться советуют не спеша и больше находиться в тени. На улицу советуют выходить только утром и вечером.

Рекомендуется пить больше воды и воздержаться от употребления спиртного. Людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, призвали воздержаться от выходов на улицу без острой необходимости.

При возникновении ЧС нужно звонить по телефону 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае продолжает властвовать антициклон, сохраняющий изнурительную жару. Дождей в ближайшие дни в регионе не ожидается.

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