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Сигаретами без маркировки торговал на Чукотке вахтовик из Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sigaretami-bez-markirovki-torgoval-na-chukotke-vahtovik-iz-krasnodarskogo-kraya
Сигаретами без маркировки торговал на Чукотке вахтовик из Краснодарского края
Фото УМВД России по Чукотскому автономному округу

Сотрудники УМВД России по Чукотскому автономному округу по подозрению в незаконном обороте немаркированных сигарет задержали 50-летнего жителя Краснодарского края, приехавшего на работу.

По данным полиции, мужчина работал в вахтовом поселке, который находится в 26 км от города Певек, и хранил для продажи партию сигарет. У мужчины с импровизированного склада изъяли более 1,1 тыс. пачек сигарет. На 319 пачках были поддельные акцизные марками, а на 784 пачка акцизов не было. Общая стоимость продукции превысила 295 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, он уже дал признательные показания. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Читайте также: почти 4 тыс. пачек сигарет без маркировки изъяли из станичного магазина в Краснодарском крае.

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