Сигаретами без маркировки торговал на Чукотке вахтовик из Краснодарского края

Сотрудники УМВД России по Чукотскому автономному округу по подозрению в незаконном обороте немаркированных сигарет задержали 50-летнего жителя Краснодарского края, приехавшего на работу.

По данным полиции, мужчина работал в вахтовом поселке, который находится в 26 км от города Певек, и хранил для продажи партию сигарет. У мужчины с импровизированного склада изъяли более 1,1 тыс. пачек сигарет. На 319 пачках были поддельные акцизные марками, а на 784 пачка акцизов не было. Общая стоимость продукции превысила 295 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, он уже дал признательные показания. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Чукотскому автономному округу.

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