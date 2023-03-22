Сигаретами без маркировки торговал на Чукотке вахтовик из Краснодарского края
Происшествия
22.03.2023 18:41
Сотрудники УМВД России по Чукотскому автономному округу по подозрению в незаконном обороте немаркированных сигарет задержали 50-летнего жителя Краснодарского края, приехавшего на работу.
По данным полиции, мужчина работал в вахтовом поселке, который находится в 26 км от города Певек, и хранил для продажи партию сигарет. У мужчины с импровизированного склада изъяли более 1,1 тыс. пачек сигарет. На 319 пачках были поддельные акцизные марками, а на 784 пачка акцизов не было. Общая стоимость продукции превысила 295 тыс. рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, он уже дал признательные показания. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Чукотскому автономному округу.
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