Почти 4 тыс. пачек сигарет без маркировки изъяли из станичного магазина в Краснодарском крае
Происшествия
06.03.2023 15:23
Табачную продукцию без маркировки обнаружили полицейские в Павловском районе.
По данным полиции, частный предприниматель из станицы Новолеушковской купил немаркированные сигареты разных наименований и торговал ими в своем магазине. Всего из незаконного оборота изъяли около 3,9 тыс. пачек сигарет различных марок на сумму более 530 тыс. рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Предпринимателю грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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