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Почти 4 тыс. пачек сигарет без маркировки изъяли из станичного магазина в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-4-tys-pachek-sigaret-bez-markirovki-izyali-iz-stanichnogo-magazina-v-krasnodarskom-krae
Почти 4 тыс. пачек сигарет без маркировки изъяли из станичного магазина в Краснодарском крае
Фото скриншот с видеозаписи ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Табачную продукцию без маркировки обнаружили полицейские в Павловском районе.

По данным полиции, частный предприниматель из станицы Новолеушковской купил немаркированные сигареты разных наименований и торговал ими в своем магазине. Всего из незаконного оборота изъяли около 3,9 тыс. пачек сигарет различных марок на сумму более 530 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Предпринимателю грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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