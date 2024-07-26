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Сидевший на руках у матери двухлетний ребенок пострадал в ДТП на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sidevshij-na-rukah-u-materi-dvuhletnij-rebenok-postradal-v-dtp-na-kubani
Сидевший на руках у матери двухлетний ребенок пострадал в ДТП на Кубани
Фото t.me/tuapseGosavtoinspection

Авария произошла 24 июля в 17:30 на трассе М-4 «Дон» в районе села Горского Туапсинского района.

По предварительным данным, 54-летний житель Туапсинского района за рулем автомобиля Skoda ехал со стороны Джубги в сторону Краснодара. При выезде с обочины он не уступил дорогу автомобилю Belgee под управлением 30-летнего жителя ДНР и врезался в него.

В результате аварии пострадал двухлетний ребенок в Belgee — в момент ДТП он был на заднем сидении на руках у матери. Также пострадала 46-летняя жительница Туапсинского района, пассажирка предполагаемого виновника аварии.

«Ребенок — самый главный пассажир, он должен занимать в автомобиле отдельное место, оборудованное специальным удерживающим устройством, ведь в случае дорожно-транспортного происшествия детское кресло может спасти ему жизнь», — напоминает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Туапсинскому району.

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