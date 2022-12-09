Сиделку, избившую до смерти больного 7-летнего мальчика, признали виновной в Крыму

В Киевском районном суде Симферополя в декабре коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об избиении ребенка, который от полученных травм скончался.

По данным следствия, в ноябре 2021 года женщина ухаживала за 7-летним мальчиком, имеющим тяжелое хроническое заболевание. Сиделка несколько раз ударила ребенка ладонью по голове, а также несколько раз бросила его на диван с твердой поверхностью. От полученных травм мальчик погиб на месте.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть. Дело рассматривается с участием суда присяжных, которые сочли подсудимую виновной. На основании обвинительного вердикта суд вынесет приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

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