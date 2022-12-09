Сиделку, избившую до смерти больного 7-летнего мальчика, признали виновной в Крыму
Происшествия
09.12.2022 14:14
В Киевском районном суде Симферополя в декабре коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об избиении ребенка, который от полученных травм скончался.
По данным следствия, в ноябре 2021 года женщина ухаживала за 7-летним мальчиком, имеющим тяжелое хроническое заболевание. Сиделка несколько раз ударила ребенка ладонью по голове, а также несколько раз бросила его на диван с твердой поверхностью. От полученных травм мальчик погиб на месте.
Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть. Дело рассматривается с участием суда присяжных, которые сочли подсудимую виновной. На основании обвинительного вердикта суд вынесет приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Читайте также: в Адыгее на свалке с мусором нашли тело новорожденной девочки.
Популярные новости
- Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
- За картинку в соцсетях с фейком о ВС РФ будут судить жителя Краснодарского края
- Без света из-за энергоаварии остались жители части Музыкального микрорайона в Краснодаре
- Двое подростков разрисовали стены подземного перехода в Краснодаре, их задержали полицейские
- Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Новороссийске
- Трамвай протаранил иномарку на перекрестке в центре Краснодара