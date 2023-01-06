Сидел на дороге в темноте: пьяный мужчина едва не попал под колеса в Белореченском районе

Мужчину, создававшего аварийную ситуацию, обнаружили инспекторы ДПС на трассе Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск.

Нарушитель без движения сидел на проезжей части в темноте. На его одежде не было светоотражающих элементов, кроме того, мужчина был пьян.

Инспекторы забрали пешехода с дороги и передали сотрудникам патрульно-постовой службы районного ОМВД. На мужчину составили административный протокол.

В конце прошлого года при аналогичных обстоятельствах на этом же участке дороги пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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