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Сидел на дороге в темноте: пьяный мужчина едва не попал под колеса в Белореченском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sidel-na-doroge-v-temnote-pyanyj-muzhchina-edva-ne-popal-pod-kolesa-v-belorechenskom-rajone
Сидел на дороге в темноте: пьяный мужчина едва не попал под колеса в Белореченском районе
Фото t.me/gibdd123region

Мужчину, создававшего аварийную ситуацию, обнаружили инспекторы ДПС на трассе Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск.

Нарушитель без движения сидел на проезжей части в темноте. На его одежде не было светоотражающих элементов, кроме того, мужчина был пьян.

Инспекторы забрали пешехода с дороги и передали сотрудникам патрульно-постовой службы районного ОМВД. На мужчину составили административный протокол.

В конце прошлого года при аналогичных обстоятельствах на этом же участке дороги пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в первые три дня 2023 года на дорогах Кубани погибли 8 человек, еще 37 пострадали.

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