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Швейцарская компания Logitech объявила об уходе из России

Экономика
29.08.2022 17:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/shvejtsarskaya-kompaniya-logitech-obyavila-ob-uhode-iz-rossii
Швейцарская компания Logitech объявила об уходе из России
Фото unsplash.com

Компания Logitech сворачивает бизнес в РФ, но надеется когда-нибудь вернуться на российский рынок, рассказал представитель организации Бен Старки.

«К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России», — сказал Старки.

Швейцарская компания объявила о прекращении поставок своей продукции в РФ 2 апреля, сообщает РИА «Новости».

Logitech специализируется на производстве компьютерных комплектующих: клавиатур, мышей, наушников, веб-камер и джойстиков.

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