Швейные фабрики Кубани представили свою продукцию на выставке в Москве

Международная выставка по аутсорсингу BEE-TOGETHЕR проходит в Москве. В ней принимают участие предприятия легкой промышленности Краснодарского края.

Участники выставки проведут переговоры с представителями отечественных розничных торговых сетей, оптовых компаний и иностранных предприятий.

«Швейные фабрики нашего региона с начала года демонстрируют устойчивый рост объемов производства и отгрузки. За девять месяцев реализация составила порядка 4 млрд рублей с ростом на 27,3%. А индекс промышленного производства — 137% к такому же уровню 2024 года», — сообщил и. о. министра промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Он пояснил, что благодаря участию в выставке, краевые фабрики заключают контракты на пошив одежды других торговых марок и таким образом загружают свободные мощности.

Коллекции одежды представили крупные компании, а также предприниматели из Армавира, Краснодара и Ейска.

«Это фабрики «Александрия» и «ДекоЛюкс», предприниматели Сергей Видяев, Ольга Накул и Александр Васильев. Рассчитываем, что участие в этой выставке позволит краевым производителям не только договориться о запуске контрактных производств на своих мощностях, но и увеличить объем собственных торговых марок», — пояснил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев.

Участниками 20-ой Международной выставки по аутсорсингу для легкой промышленности стали около 300 швейных фабрик и поставщиков материалов и услуг из 15 стран, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: аграрные предприятия Кубани приняли участие в ярмарке в Китае.

Подпишись, здесь всегда интересно.