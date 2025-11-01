Предприятия Кубани представили свою продукцию на ярмарке в Китае

На крупнейшей международной «Кантонской ярмарке» в Гуанчжоу открылась масштабная экспозиция производителей Краснодарского края. Десять компаний региона представляют свою продукцию на мероприятии, которое продлится до 4 ноября.

Участие кубанских предприятий в выставке сопровождается впечатляющей статистикой торгового сотрудничества. Как сообщил вице-губернатор Александр Руппель, товарооборот между Кубанью и Китаем за первые шесть месяцев 2025 года удвоился, а экспортные поставки выросли более чем в 4,5 раза.

«Стремительный рост экспорта подтверждает востребованность кубанской агропромышленной продукции и эффективность мер поддержки внешнеэкономической деятельности. Наши предприятия поставляют в КНР широкий ассортимент — от зерна и масличных культур до продуктов глубокой переработки. Участие в выставке мы рассматриваем как стратегическую инвестицию в развитие торговых отношений», — отметил Руппель.

Экспозиция края, организованная при поддержке регионального Центра развития экспорта, демонстрирует эволюцию кубанского агропрома. Посетители могут ознакомиться как с традиционной сельхозпродукцией — пшеницей, кукурузой и отрубями, так и с готовыми пищевыми решениями, включая изысканные кондитерские изделия, кулинарные соусы и алкогольные напитки премиум-класса. Знак качества «Сделано на Кубани» имеют половина предприятий-экспонентов.

Деловая программа выставки началась с заключения первого контракта — соглашения о сотрудничестве между кубанским производителем алкогольной продукции и китайской импортирующей компанией.

«Уже в первый день работы наши предприниматели провели более сотни переговоров с представителями деловых кругов Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Такой активный интерес свидетельствует о высоком потенциале кубанской продукции на международной арене», — поделился директор Центра поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников.

Участие в престижной выставке открывает перед кубанскими компаниями новые перспективы для выхода на динамично развивающиеся рынки Азии и укрепления позиций региона в международной торговле, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

