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Швейные фабрики Краснодарского края представили продукцию на выставке в Москве

Экономика
18.11.2022 09:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/shvejnye-fabriki-krasnodarskogo-kraya-predstavili-produktsiyu-na-vystavke-v-moskve
Видео канала «Кубань 24»

Четыре кубанских предприятия легкой промышленности показали новинки сезона под несколькими торговыми марками. Это образцы коллекций женской и мужской одежды в разных стилях и решениях.

Стенд Кубани организовали краевой департамент промышленной политики и Фонд развития промышленности региона. Они принимают заявки на участие в региональных презентациях. При этом коллективные экспозиции на отраслевых выставках проводятся за счет средств госпрограммы.

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