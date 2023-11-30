Швартовые операции и перевалку грузов возобновили в портах Кубани и Крыма

Улучшение погодных условий позволило 30 ноября возобновить швартовные операции и перевалку грузов в основных черноморских портах России.

В Новороссийске по состоянию на 16:00 возобновили проведение швартовных операций морских судов, продолжили работу стивидорных компаний и терминалов. Продолжаются работы по устранению последствий «шторма века» и очистка акватории от мусора. В Сочи осуществляются пассажирские перевозки, работают морские терминалы и службы морского порта.

Морской порт Анапы в штатном режиме осуществляет грузовые операции и перевозку пассажиров. Работают морские терминалы и портовые службы. В порту Тамань днем 30 ноября к причалу поставили первое судно.

Сообщается также, что в морпорту Севастополя нет судов под грузовыми операциями. Перевозка пассажиров возобновится после водолазного обследования причалов. Работа портов в Евпатории, Феодосии и Керчи возобновлена. В морпорту Ялты возобновили пассажирские перевозки на судах прибрежного плавания.

Синоптики отмечают, что улучшение погоды на Черноморском побережье может быть неустойчивым. В большинстве морских портов бассейна действуют штормовые предупреждения, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в Telegram.

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