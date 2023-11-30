КТК возобновил отгрузку нефти с терминала под Новороссийском

Отгрузка нефти на танкеры была приостановлена из-за шторма. О возобновлении отгрузки сообщили 30 ноября.

Сообщается также, что одно выносное причальное устройство было повреждено. Повреждение выявили в ходе осмотра плавучих шлангов и выносных причальных устройств. У одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 обнаружили перегиб шланга. Причиной стал шторм. КТК вывел ВПУ-3 из эксплуатации. Отгрузка нефти ведется в штатном режиме через ВПУ-1 и ВПУ-2.

«Замена поврежденных секций плавучих шлангов на ВПУ-3 будет осуществлена из имеющихся в наличии запасных частей c учетом благоприятных погодных условий. О вводе в эксплуатацию ВПУ-3 после замены поврежденных секций плавучего шланга будет сообщено дополнительно», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы КТК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 ноября из-за сильного шторма в Черном море КТК приостановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском.