Шумные школьники опрокинули мопед и подожгли вытекший из него бензин в Сочи

В полицию Сочи позвонили жители многоквартирного дома на улице Ульянова и сообщили о том, что на парковке хулиганят подростки.

По словам очевидцев, подростки дурачились с каршеринговым мопедом, в результате он опрокинулся. Из бензобака мопеда на асфальт вытек бензин. После этого школьники подожгли лужу с горючим. Все происходило на парковке многоэтажки, рядом стояли несколько припаркованных автомобилей.

«В настоящее время личности всех участников данного происшествия установлены. Сейчас со школьниками и их родителями общаются инспекторы отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции Адлерского района Сочи. Рассматривается вопрос о постановке школьников на учет в ПДН», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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