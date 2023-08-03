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Штрафы за превышение средней скорости вернут в России с помощью секундомеров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtrafy-za-prevyshenie-srednej-skorosti-vernut-v-rossii-s-pomoshhyu-sekundomerov
Штрафы за превышение средней скорости вернут в России с помощью секундомеров
Фото пресс-службы ФКУ «Черноморье»

Соответствующий проект изменений в ПДД подготовили в Минтрансе РФ. Дорожные камеры оборудуют секундомерами для фиксации превышения скорости.

В ПДД появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства». Уточняется, что согласно правилам, водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введенных лимитов.

Подобная практика уже существовала в России, но была отменена два года назад. Верховный суд тогда указал, что правонарушение должно быть связано с конкретным местом, а не с участком дороги. Министерство транспорта учло эту критику и представило проект поправок к ПДД.

При этом новые правила будут применяться не только к любителям быстрой езды, но и к водителям, движущимся слишком медленно: на автомагистралях запрещено движение со скоростью ниже 40 км/ч.

Сейчас готовятся соответствующие изменения в КоАП. Одна из задач — решить проблему с подсудностью, когда участок трассы находится на территории нескольких регионов. Также детально регламентируют процедуру вынесения штрафов. В постановлении правительства — требования к установке камер, в том числе фиксирующих среднюю скорость, пишет «Коммерсант».

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