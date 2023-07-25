Штрафы за переход ж/д путей в неположенном месте в пять раз увеличат в России

Соответствующий закон приняли 25 июля в Госдуме РФ.

Изменения внесут в КоАП. По всей России штраф вырастет со 100 до 500 рублей, а в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 1,5 тыс. рублей.

Нарушителя будут привлекать к административной ответственности в том случае, если в пределах 1 км от места перехода был специально оборудованный пешеходный переход, тоннель, мост или другое предусмотренное место, обозначенное информационным знаком, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

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