Штрафы за переход ж/д путей на красный свет ввели в России

Президент России Владимир Путин 7 апреля подписал ряд законов.

В первую очередь, глава государства подписал закон, устанавливающий штрафы до 1,5 тыс. рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также 500 рублей в остальных регионах за проход через железнодорожные пути по пешеходному переходу и переезду при запрещающем сигнале светофора. Ранее штраф был введен только за проход по ж/д путям в неустановленных местах.

Также в законе уточняется, что за повреждение путей, ж/д сооружений, устройств сигнализации или связи и других объектов ж/д транспорта и метрополитена будет вводиться административная ответственность. Исключение составляют случаи, если действия вызывают нарушения движения поездов и содержат признаки уголовно наказуемого преступления. Административная ответственность также вводится за повреждение ограждений вдоль путей, за повреждение снегозащитных и защитных лесонасаждений — за это грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — от 3 до 5 тыс., для должностных лиц — от 5 до 10 и от 20 до 50 тыс. рублей соответственно.

Еще один введенный закон запрещает навязывать потребителям любые дополнительные товары, работы и услуги — проставлять автоматические отметки о согласии с приобретением допуслуг. Если потребитель согласен, он должен будет подтвердить это в письменной форме. При этом отказаться от навязанных услуг будет можно, как и потребовать возврат уплаченной суммы. Закон вступит в силу 1 сентября.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах. Он предполагает запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах международной или иностранной организации, которая признана нежелательной в РФ. Запрет распространяется на общественные и религиозные объединения, деятельность которых запрещена, а также ресурсы, к которым ограничен доступ. Ответственность при этом будут нести и рекламодатель, и рекламораспространитель.

Президент России также подписал закон о дополнительном отпуске до 35 дней супругам, родителям и детям раненых участников СВО, чтобы те могли за ними ухаживать. Отпуск будет без сохранения заработной платы. В случае гибели родители и вдовы также смогут оформить дополнительные отпуска до 14 дней без сохранения зарплаты, вне зависимости от того, предусмотрено ли это в коллективном договоре.

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