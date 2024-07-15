Штрафы за назойливое преследование хотят ввести в России

Законопроект о введении штрафов за преследование в размере 2 тыс. рублей внесут в Госдуму РФ.

Авторы законопроекта предлагают вводить штраф, если действия преследующего не содержат уголовно наказуемого деяния, а заключаются только в систематических попытках общении при явно выраженном несогласии, постоянных сообщениях и злоупотреблением права искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом и его родственниках.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести штраф в размере 3 тыс. рублей, если преследование совершалось при помощи информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

В случае повторных действий наказывать преследователя предлагается наказывать вплоть до административного ареста на 15 суток.

«Если вовремя отреагировать на сигнал от граждан, встревоженных навязчивым преследованием, провести профилактическую беседу, вынести предупреждение или привлечь к ответственности, наложив административный штраф, то, возможно, удастся не допустить более серьезных последствий. Распространенный принцип «нет тела — нет дела» должен быть искоренен. Предложенные нами поправки — это дополнительный инструмент и для правоохранителей, и для граждан», — цитирует автора законопроекта, председателя комитета по труду Ярослава Нилова РИА «Новости».

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