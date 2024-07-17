Штрафы за наготу: рейды по голым отдыхающим на пляжах начались в Сочи

Рейды проводят полицейские и сотрудники администрации города. Обнаженных нарушителей штрафуют.

Нудистов в Лазаревском районе доставили в отдел полиции. В Хостинском районе стражи порядка проверили пляж «Спутник». Это место известно у нудистов из-за своей отдаленности от центра. Еще недавно здесь было граффити с правилами нудистского пляжа.

«В Сочи официально зарегистрированных нудистских пляжей нет. Нахождение в голом виде может грозить административным штрафом. Былое назначение с граффити на пляже «Спутник» недавно закрасили», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

Тем не менее часть этой пляжной территории никогда не была закреплена за владельцем основного пляжа. Здесь отсутствует служба сервиса и необходимая инфраструктура. Похожие пляжи есть в Геленджике и Анапе. В Ейске мужчина напугал своим видом туристов недалеко от своего места отдыха. На загорающих людей без одежды в Сочи составили административные материалы.

«В Сочи отсутствуют нудистские пляжи. В летний курортный сезон на постоянной основе выявляются факты нахождения людей в обнаженном виде на незакрепленных пляжных территориях, на которых даже запрещено купание. На сегодняшний день было выявлено 14 нарушений, по результатам которых было составлены протоколы», ― отмечает директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Святослав Ершов.

Любая пляжная территория — это общественное место. И многие туристы против отдыха без одежды.

― Я отношусь отрицательно все-таки. Рядом маленькие дети. Должны быть отдельные пляжи.

― Отрицательно отношусь. Связано с тем, что у меня дети — они не должны этого видеть.

По мнению психологов, люди неслучайно выбирают такой способ отдыха на море.

«Люди хотят привлечь внимание к себе, потому что внутри у них есть огромное неудовлетворение собой, есть чаще всего неуверенность в себе. Хотя бы через такое условно поведение они пытаются почувствовать свою значимость», ― объясняет психолог Иванна Булгакова.

Свою значимость все показывают по-разному. Многие просто после пляжа гуляют в купальнике в городе. Например, в Абхазии за это тоже можно получить значительный штраф.

По словам юристов, в России за подобные нарушения небольшое наказание, и людей это не пугает.

«Что касается появления обнаженных лиц или топлес в общественных местах, тут неважно — на пляже или где-то в городе, в кафе, то наказание достаточно несерьезное. С точки зрения законодательства расценивается как мелкое хулиганство. Предусмотрены штрафы от 500 до 1 тыс. рублей», ― рассказывает юрист Александр Кугушев.

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