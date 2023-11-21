Штрафы за летнюю резину зимой начнут действовать с 1 декабря в России
Общество
21.11.2023 11:44
Такую меру предусмотрели в постановлении правительства.
Согласно нововведению, сотрудники Госавтоинспекции будут штрафовать автомобилистов за езду на летних шинах в зимний сезон и на зимних — в летний. Штраф составит 500 рублей.
Адвокат Татевик Чугурян подчеркнула, что в прошлой редакции постановления неисправностью колес и шин считались износ, неправильный размер шин и прочее. Теперь езда с неправильной резиной приравнивается к управлению неисправной машиной, сообщает телеканал «360».
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