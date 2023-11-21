Штрафы за летнюю резину зимой начнут действовать с 1 декабря в России

Такую меру предусмотрели в постановлении правительства.

Согласно нововведению, сотрудники Госавтоинспекции будут штрафовать автомобилистов за езду на летних шинах в зимний сезон и на зимних — в летний. Штраф составит 500 рублей.

Адвокат Татевик Чугурян подчеркнула, что в прошлой редакции постановления неисправностью колес и шин считались износ, неправильный размер шин и прочее. Теперь езда с неправильной резиной приравнивается к управлению неисправной машиной, сообщает телеканал «360».

Читайте также: часть автомобилистов в России обяжут пересдать экзамен на права в 2024 году.